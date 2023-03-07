ВСУ ночью воздержались от обстрелов территории ДНР

Прошедшая ночь на территории Республики вновь прошла относительно спокойно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прошедшая ночь на территории ДНР вновь прошла относительно спокойно - обстрелы территории Республики со стороны ВСУ с полуночи не производились. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в последний раз украинские боевики открывали огонь по ДНР вечером 6 марта. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка они выпустили 7 снарядов калибра 155 мм.

Всего же за прошедшие сутки ВСУ совершили 13 обстрелов Республики из РСЗО и артиллерии, выпустив 140 снарядов в направлении Донецка, Горловки, Пантелеймоновки, Ясиноватой и ее окрестностей. Ранения получили трое человек.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватском районе и ранее освобожденном Никольском, - отметили наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 5 домов и 1 объект гражданской инфраструктуры.

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