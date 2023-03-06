Украинскими боевики ранили еще одного мирного жителя в ДНР

Еще один мирный житель Республики получил ранения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Никольское, который включен в зону влияния и ответственности администрации Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Ранения получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранен парень 1998 года рождения. Также зафиксированы повреждения здания МБОУ «Школа № 51» по улице Куйбышева в Куйбышевском районе Донецка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики ранили мирного жителя Ясиноватского района ДНР. Ранения получил парень 1994 года рождения в районе шахты «Бутовская». Поврежден также частный дом в Александровке и многоквартирный дом в Петровском районе Донецка.

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