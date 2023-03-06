ВФУ ранили мирного жителя в Ясиноватском районе ДНР

Украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую и ее окрестности (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В районе шахты «Бутовская» ранен парень 1994 года рождения. Украинские боевики выпустили по району шесть снарядом калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Бердычи.

Напомним, что Горловка, Донецк и Ясиноватая весь день находятся под обстрелом вооруженных формирований Украины. Ранее стало известно о повреждениях частного дома в Александровке на улице Горького. Обстрелами ВФУ поврежден также многоквартирный жилой дом в Петровском районе Донецка на площади Петровского.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Лисичанске после обстрела ВСУ повреждена насосная станция

Противник выпустил по городу 2 осколочно-фугасных снаряда (подробнее)