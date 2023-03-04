Один из раненых накануне в Харцызске мирных жителей находится в тяжелом состоянии

Пострадавшими занимаются медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из мирных жителей Харцызска, раненый при обстреле города со стороны ВСУ 3 марта, находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил легкие осколочные ранения. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава местной администрации Виктория Жукова.

Она уточнила, что оба раненых являются сотрудниками железной дороги.

- В пять часов вечера - в начале шестого ПВО сбивала взрывоопасные предметы, предположительно HIMARS, и был обстрелян район туннеля. В частности, пострадали два сотрудника железной дороги - жители города Дебальцево. Один человек, к сожалению, в тяжелом состоянии, - проинформировала мэр.

По словам Жуковой, мирные жители пострадали при обстреле Харцызска вчера вечером, около 17:00, а не утром, когда была обстреляна промзона. Тогда, как и заявляла мэр, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что после удара ВСУ по Харцызску ракетами HIMARS в городе ранены двое людей. Повреждена также инфраструктура сталепроволочного-канатного завода «Силур». Кроме того, были обесточены насосы, подающие воду на город.

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