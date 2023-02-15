В Ленинском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранена пожилая женщина

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 15 февраля, в Ленинском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- В Ленинском районе по улице Ивана Ткаченко ранена женщина 1945 года рождения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке на улице Ольшанского 9 «а», что в Буденовском районе города, в результате обстрела ВСУ также была ранена горожанка. Тем временем, украинские боевики обстреляли дом техники ДМЗ, расположенной на площади Металлургов, что в Ленинском районе Донецка.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки двадцать один раз открывал огонь по Республики, выпустив по ее территории восемьдесят пять боеприпасов. Пять мирных жителей ранены, в том числе подросток 2008 года рождения. ЧП произошли в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

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