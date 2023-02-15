СЦКК ДНР: За сутки больше восьмидесяти ракет и снарядов ВСУ разорвались в городах и поселках Республики

Так выглядят фрагменты американской ракеты. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики за прошедшие сутки двадцать один раз открывал огонь по Донецкой Народной Республики, выпустив по ее территории восемьдесят пять боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский районы), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватский район, - говорится в сводке.

В минувшие сутки пять мирных жителей ранены, в том числе подросток 2008 г.р. ЧП произошли в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

На донецком направлении противник совершил четырнадцать обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На горловском – шесть обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

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