В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена горожанка

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 15 февраля, в Донецке в Буденовском районе в результате обстрела ВСУ ранена горожанка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В Буденновском районе по улице Ольшанского 9 «а» пострадала женщина 1953 года рождения, - говорится в сообщении СЦКК.

Украинские боевики открыли огонь в 7.35 из оккупированного Мемрика. В направлении Пролетарского и Буденовского районов выпустили две ракеты из РСЗО «Смерч». Повреждены здание магазина и частные дома на улице Оршанской в Пролетарском районе. В Буденновском - пострадала горбольница № 9.

Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура Иловайска повреждена в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ из HIMARS. Украинские боевики вели огонь из оккупированной Константиновки. К счастью, никто не пострадал.