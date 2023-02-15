В Иловайске украинским обстрелом повреждена ж.-д. инфраструктура Фото: Иван ЖИЛЯК

Железнодорожная инфраструктура повреждена в результате утреннего обстрела Иловайска со стороны ВСУ из HIMARS. Об этом сообщает Донецкое агентств новостей с ссылкой на мэра города Руслана Дудникова.

- Повреждена ж. – д. инфраструктура, на движении поездов пока это не отразилось, - рассказал глава администрации Иловайска.

Он добавил, что оперативные службы завершили обследование территории, куда пришлись попадания. Пострадавших нет.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, украинские боевики обстреляли Иловайск пятью ракетами из РСЗО HIMARS в 07.20. Огонь велся боевиками ВСУ из Константиновки.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки двадцать один раз открывал огонь по Донецкой Народной Республики, выпустив по ее территории восемьдесят пять боеприпасов. Пять мирных жителей ранены, в том числе подросток 2008 г.р. ЧП произошли в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

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