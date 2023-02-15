Украинские боевики обстреляли площадь Металлургов в Донецке

Площадь Металлургов – место скопления людей. Фото: Телеграм-канал главы администрации Донецка

Сегодня, 15 февраля, украинские боевики обстреляли дом техники ДМЗ, расположенной на площади Металлургов в Донецке. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Очередные свидетельства преступлений украинских карателей. Дом техники ДМЗ, - написал в Телеграмм Алексей Валерьвич, прикрепив фото последствий обстрела дома техники.

«КП» сообщала, что ранее вооруженные формирования Украины открывали огонь по тыловым районам Донецка. В Буденновском районе повреждены частные жилые дома, а в Пролетарском – крыша здания горбольницы № 9.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки двадцать один раз открывал огонь по Республики, выпустив по ее территории восемьдесят пять боеприпасов. Пять мирных жителей ранены, в том числе подросток 2008 г.р. ЧП произошли в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

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