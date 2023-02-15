Девятая больница в Пролетарском районе получила серьезные разрушения

Последствия обстрела больницы № 9 Пролетарского района. Фото: Донецкая мэрия

Сегодня, 15 февраля, утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по Пролетарскому району Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, в 7:30 и 7:35 произошли обстрелы Буденновского и Пролетарского районов. По сообщению очевидцев, в Буденновском районе есть повреждения частных жилых домов, а в Пролетарском – кровли здания больницы № 9, - рассказал градоначальник.

Также сегодня до 9.00 был обстрел и Куйбышевского района Донецка, о чем в редакцию «КП» сообщили сами жители.

- Шандарахнуло так, что зашатались многоэтажки. Похоже, разорвались 155-е (стандарт НАТО, - прим. Ред.), - сообщили горожане.

Напомним, что вчера в Кировском районе столицы пять мирных жителей получили ранения. Люди госпитализированы в разные больницы города. Родственники пострадавший дают показания следователям силовых структур Республики.

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