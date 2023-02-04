Под завалами разрушенного обстрелом дома в Киевском районе Донецка могут находиться до 5 человек

Работы по разбору завалов продолжаются. Фото: МЧС ДНР

По предварительным данным, под завалами дома, образовавшимися в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка, могут находиться до 5 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр также уточнил информацию об одном погибшем, обнаруженном на месте обстрела.

- По уточненной информации, под завалами дома по улице Артема обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются, - проинформировал он.

Напомним, сегодня днем ВСУ нанесли мощный ракетный удар по северной части Донецка. Под прицельный огонь украинских силовиков попал Киевский район. Там были зафиксированы прямые попадания в кровли 4-этажного жилого дома по улице Артема и 5-этажного жилого дома по улице Россини. В общей сложности, повреждения получили 11 многоквартирных домов. В одном из них обрушились конструкции. Сейчас под завалами дома ищут людей. Спасатели уже обнаружили тело одного погибшего.

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