Под завалами разрушенного обстрелом дома в Донецке обнаружили одного погибшего

На месте обстрела работают 15 единиц техники и 47 спасателей. Фото: МЧС ДНР

Под завалами многоквартирного дома в Донецке, частично разрушенного в результате обстрела украинских боевиков, обнаружили одного погибшего. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на спасательное ведомство Республики.

Как уточнили сотрудники МЧС, погибший находится под одной из разрушенных плит перекрытия в доме по улице Артема. По словам соседей, под завалами могли находиться в общей сложности до четырех человек.

Напомним, что сегодня днем ВСУ нанесли массированный ракетный удар по северной части Донецка. Под прицельный огонь украинских силовиков попал Киевский район столицы. Там были зафиксированы прямые попадания в кровли 4-этажного жилого дома по улице Артема и 5-этажного жилого дома по улице Россини. В общей сложности, повреждения получили 11 многоквартирных домов.

В одном из них обрушились конструкции. Сейчас под завалами дома ищут людей. На месте обстрела работают 15 единиц техники и 47 человек личного состава МЧС ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ обстрелом из HIMARS повредили школу и Дом культуры в Новопсковском районе ЛНР

Пострадали также отделение почтовой связи и 10 жилых домов (подробнее)