В Донецке после обстрела ВСУ в одной из многоэтажек обрушились перекрытия, под завалами могут оставаться люди

Произошло прямое попадание в кровлю 4-этажного жилого дома по улице Артема. Фото: МЧС ДНР

Сегодня днем под массированным обстрелом украинских войск оказалась северная часть Донецка. Под прицельный огонь попал Киевский район столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Очевидцы сообщают о прилетах на улице Батищева, Университетской, Шахтерской площади в Киевском районе Донецка. Произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется, - проинформировал он.

Последствия обстрела Киевского района, улицы Университетская и Челюскинцев. Фото: ТГ/Кулемзин

Чуть позже мэр уточнил, что в результате обстрела были зафиксированы прямое попадание в кровлю 4-этажного жилого дома по улице Артема (там полностью уничтожены крыша, стены квартиры на 4-м этаже и перекрытие между 4 и 3 этажами) и прямое попадание в кровлю 5-этажного жилого дома по улице Россини.

Кроме того, было уничтожено технологическое оборудование и повреждено остекление на автозаправочной станции, а в домах по улице Артема, Университетской, Циолковского и Левицкого повреждены фасады, двери, кровля и стекла.

Обстрелом было уничтожено технологическое оборудование и повреждено остекление на автозаправочной станции. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате ракетного удара по городу пострадал как минимум один человек.

- По улице Левицкого получила ранение женщина 1993 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

Тем временем в МЧС ДНР заявили, что под завалами разрушенного обстрелом дома в Киевском районе Донецка могут находиться люди - предположительно, два человека. Поиском пострадавших сейчас занимаются на месте экстренные службы - пожарные, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, пиротехники и кинологическая группа Республиканского спасательного центра.

Поиском пострадавших занимаются спасатели. Фото: МЧС ДНР

В спасательной службе также отметили, что в результате обстрела пострадал еще один многоквартирный дом на улице Челюскинцев. Там после прямого попадания снаряда в крышу были повреждены перекрытия технического этажа. Обошлось без жертв.

На месте обстрела работают экстренные службы. Фото: МЧС ДНР

Напомним, что по данным СЦКК, обстрел Киевского района начался в 11:54. Он был накрыт вражеским огнем из реактивной артиллерии. Со стороны населенного пункта Ласточкино ВСУ выпустили не менее 10 ракет.

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