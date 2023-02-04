Под завалами разрушенной обстрелом многоэтажки Донецка могут находиться люди

Поиском пострадавших занимаются спасатели. Фото: МЧС ДНР

Под завалами разрушенного обстрелом дома в Киевском районе Донецка могут находиться люди. Поиском пострадавших занимаются на месте экстренные службы. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Там уточнили, что в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвертым этажами.

- Предположительно, под завалами могут находиться два человека, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что на место обстрела были срочно направлены пожарные, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, пиротехники и кинологическая группа Республиканского спасательного центра МЧС ДНР. Они займутся поиском людей, которые могут оставаться под рухнувшими конструкциями дома.

В спасательной службе также отметили, что в результате обстрела пострадал еще один многоквартирный дом на улице Челюскинцев. Там после прямого попадания снаряда в крышу были повреждены перекрытия технического этажа. Жертв нет.

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