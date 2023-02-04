В Киевском районе Донецка украинским обстрелом повреждены 11 многоквартирных домов

На месте обстрелов работают спасатели. Фото: МЧС ДНР

Сегодня в Донецке ракетным обстрелом ВСУ были повреждены 11 многоквартирных домов. В целом повреждения были обнаружены по 17 адресам, включая попадания в трамвайное полотно, проезжую часть и на территорию заправки в районе торгового центра «Донецк Сити». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что по одному многоквартирному дому повреждено на улицах Батищева, Университетская, Левицкого и Россини, два - на улице Челюскинцев и пять - по Артема. На улице Циолковского повреждены два частных дома. При этом прямые попадания зафиксированы по шести адресам. В одной из многоэтажек на улице Челюскинцев произошло возгорание.

Тем временем по улице Артема, 136 продолжается разбор завалов дома с обрушенными кровлей и перекрытиями. Там все еще могут находиться люди.

- По состоянию на 15.00 на месте проведения аварийно-спасательных работ в поврежденном из-за попадания ВОП жилом доме по улице Артема в Киевском районе города Донецка от МЧС ДНР привлечено 15 единиц техники, 47 человек личного состава, - проинформировали в спасательном ведомстве Республики.

Сообщается также про неразорвавшийся снаряд по улице Университетской, 118.

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