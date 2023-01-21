За сутки на территории ДНР были ранены 5 мирных жителей

Обстрелами повреждены 8 жилых домов, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки на территории ДНР получили ранения 5 мирных жителей. Повреждены 8 жилых домов, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили официальные источники.

Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, противник выпустил 111 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Карло-Марксово, Пантелеймоновку и Александровку.

В результате обстрелов были ранены трое гражданских лиц - мужчина 1979 года рождения в Петровском и парень 2003 года рождения в Кировском районах Донецка, а также мужчина 1979 года рождения в Никитовском районе Горловки.

Тем временем в администрации города Донецка уточнили, что по дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Кировского района столицы получили также ранения мужчины 1957 и 1959 годов рождения.

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