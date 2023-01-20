Украинские войска подвергли массированному обстрелу поселок Гольмовский в Горловке, ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск Фото: Олег УКЛАДОВ

С самого утра украинские войска атакуют Горловку. В результате обстрелов ранен мужчина и повреждена ЛЭП в одном из местных поселков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранение получил мужчина, - говорится в сообщении.

По словам градоначальника, прилеты вражеских снарядов фиксируются в районе дачных участков и большого пруда.

- Повреждена линия электропередач в районе улицы Сухой Яр, - проинформировал он.

Тем временем в СЦКК отметили, что при обстрелах города противник применяет артиллерию калибра 155 и 152 мм. С начала суток по Горловке были выпущены более 20 снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет. ВСУ вели огонь из реактивных систем залпового огня «Град».

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