Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу ВСУ одновременно с двух оккупированных населенных пунктов

Военные эксперты документирую каждый факт обстрелов Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 19 января, в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка с самого утра слышны разрывы снарядов. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил об его обстреле одновременно с двух оккупированных населенных пунктов.

В 8.40 прилетели три снаряда вооруженных формирований Украины калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) из Орловки. И в это же время еще пять - из Ласточкино. Часть из них, по данным СЦКК Республики, разорвалась в Киевским районе города.

- Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости! – обратился к жителям донецкий градоначальник.

Отметим, что и ночью в Донецке не было тихо. В 00.16 с позиций в оккупированном Курахово в направлении прифронтового Петровского района было выпущено пять снарядов НАТОвского калибра.

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