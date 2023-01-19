Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу ВСУ одновременно с двух оккупированных населенных пунктов

Военные эксперты документирую каждый факт обстрелов
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодня, 19 января, в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка с самого утра слышны разрывы снарядов. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил об его обстреле одновременно с двух оккупированных населенных пунктов.
В 8.40 прилетели три снаряда вооруженных формирований Украины калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) из Орловки. И в это же время еще пять - из Ласточкино. Часть из них, по данным СЦКК Республики, разорвалась в Киевским районе города.
- Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости! – обратился к жителям донецкий градоначальник.
Отметим, что и ночью в Донецке не было тихо. В 00.16 с позиций в оккупированном Курахово в направлении прифронтового Петровского района было выпущено пять снарядов НАТОвского калибра.
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