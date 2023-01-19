Украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет

Военные эксперты СЦКК документируют каждый факт обстрела ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 19 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня Киевский район Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В 12.55 с позиций в Тоненьком выпустили в направлении Киевского района двадцать ракет из РСЗО, - проинформировал столичный мэр.

Ранее ВФУ в очередной раз обстреляли Куйбышевский район столицы Республики. На его территории разорвались три 155-миллиметровых снаряда (стандарт НАТО), выпущенных, по выводам экспертов СЦКК ДНР, из оккупированного населенного пункта Желанное второе.

Сейчас украинские боевики обстреливают в основном из вооружений, поставленных Киеву странами НАТО.

Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

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