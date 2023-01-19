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НовостиПолитика19 января 2023 10:29

Украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет

ВФУ ведут огонь из реактивных систем залпового огня
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Военные эксперты СЦКК документируют каждый факт обстрела ДНР

Военные эксперты СЦКК документируют каждый факт обстрела ДНР

Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 19 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня Киевский район Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В 12.55 с позиций в Тоненьком выпустили в направлении Киевского района двадцать ракет из РСЗО, - проинформировал столичный мэр.

Ранее ВФУ в очередной раз обстреляли Куйбышевский район столицы Республики. На его территории разорвались три 155-миллиметровых снаряда (стандарт НАТО), выпущенных, по выводам экспертов СЦКК ДНР, из оккупированного населенного пункта Желанное второе.

Сейчас украинские боевики обстреливают в основном из вооружений, поставленных Киеву странами НАТО.

Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

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