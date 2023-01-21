В Донецке спасатели извлекли мужчину из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома

Обстрелы города не прекращаются. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецке спасли мужчину из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома. Об этом заявили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там уточнили, что в 19.15 на дежурную линию «101» сообщили о прямом попадании снаряда в частный жилой дом, расположенный на улице Ленинопольская в Петровском районе города. Под завалами находился мужчина.

Прибыв на место обстрела, спасатели обнаружили, что конструкции дома полностью обрушились. Они сразу же приступили к разбору завалов и поискам потерпевшего.

- В 19.53 сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего мужчину из-под обрушившихся конструкций и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Отметим, ранее в администрации города Донецка сообщили о том, что в результате обстрела Петровского района был ранен мужчина 1979 года рождения. Тем временем в Кировском районе по улице Бирюзова получил ранение парень 2003 года рождения.

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