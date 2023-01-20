В результате вечернего обстрела ВСУ погибли двое жителей в Волновахе

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое мирных жителей Волновахи были убиты огнем украинских боевиков. Вчера вечером город подвергся мощному ракетному обстрелу. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобожденной Волновахе, - заявили наблюдатели.

В СЦКК уточнили, что обстрел был зафиксирован в 21:00. Со стороны подконтрольного украинским войскам Красноармейска по Волновахе были выпущены 2 ракеты из реактивной системы залпового огня.

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

По сведениям очевидцев, через несколько минут после прилета ракет, когда жители вышли из своих укрытий, последовало еще несколько ударов из артиллерии калибра 155 мм, вследствие чего и погибли двое жителей.

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Сообщается также, что пострадал жилой дом, в который попала одна из ракет. Напротив него расположена свежеотремонтированная школа.

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Волновахи Фото: Иван ЖИЛЯК

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