В результате вечернего обстрела ВСУ погибли двое жителей в Волновахе

Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Двое мирных жителей Волновахи были убиты огнем украинских боевиков. Вчера вечером город подвергся мощному ракетному обстрелу. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобожденной Волновахе, - заявили наблюдатели.
В СЦКК уточнили, что обстрел был зафиксирован в 21:00. Со стороны подконтрольного украинским войскам Красноармейска по Волновахе были выпущены 2 ракеты из реактивной системы залпового огня.
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
По сведениям очевидцев, через несколько минут после прилета ракет, когда жители вышли из своих укрытий, последовало еще несколько ударов из артиллерии калибра 155 мм, вследствие чего и погибли двое жителей.
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сообщается также, что пострадал жилой дом, в который попала одна из ракет. Напротив него расположена свежеотремонтированная школа.
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Волновахи
Фото: Иван ЖИЛЯК
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