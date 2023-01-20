В ДНР сообщили о взятии села Клещеевка под Артемовском

Подразделения российской армии продолжают развивать наступление на донецком и артемовском направлениях. Фото: УНМ ДНР

Еще один важный населенный пункт в пригороде Артемовска перешел под контроль российских войск. Речь идет о селе Клещеевка, вокруг которого велись ожесточенные бои. Эту информацию сегодня официально обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения российской армии развивают успех в наступлении на донецком и артемовском направлениях, и в скором времени стоит ожидать освобождения новых территорий. Кроме того, артиллеристы пятой гвардейской бригады Первого Донецкого армейского корпуса уничтожают украинских боевиков в Марьинке. Они эффективно «разбирают» опорные пункты и бронетехнику противника огнем из всех видов вооружения. Среди них - 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б» и Д-20 и модернизированные РСЗО 2Б26 «Град».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР официально подтвердили освобождение Соледара российскими войсками

Информацию обнародовали в Штабе территориальной обороны Республики (подробнее)