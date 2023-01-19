Бойцы ДНР успешно наступают на марьинском направлении

Работают «Гиацинты». Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Артиллеристы пятой гвардейской бригады Первого Донецкого армейского корпуса уничтожают украинских боевиков в Марьинке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Пятая бригада 1-го Донецкого армейского корпуса ведет успешное наступление на марьинском направлении. Огромную помощь пехотинцам оказывают артиллеристы бригады, которые эффективно поражают живую силу, опорные пункты и бронетехнику противника огнем из всех видов вооружения. Среди них - 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б» и Д-20 и модернизированные РСЗО 2Б26 «Град», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки сорок один раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 274 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 7 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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