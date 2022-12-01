Американская ракета HARM приземлилась в жилом секторе Донецка

Ракета класса «воздух-земля» приземлилась во двор жилого дома в Ленинском районе Донецка, в результате детонации пострадало остекление ближайших домов и был ранен мужчина. Фото: УНМ ДНР

Украинские войска не снижают интенсивности огня, обстреливая территорию Донецкой Народной Республики. Так, за прошедшие сутки они выпустили в ее направлении 139 боеприпасов, в том числе американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которая приземлилась в жилом секторе Донецка. Применялись также реактивные системы залпового огня «Himars» и «Град», артиллерия 155 и 122 мм, а также минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под огнем противника оказались одиннадцать населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка и Докучаевск.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 26 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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