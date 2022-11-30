ВФУ ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка и повредили здание лицея

Поврежден фасад и остекление нескольких домов. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя 1959 года рождения в Ленинском районе Донецка. Обстрелами также повреждено здание лицея и жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По свидетельству очевидцев, в Ленинском районе произошёл прилет снарядов возле универмага «Радуга». Повреждено здание Технического лицея и два жилых дома – выбито остекление окон, кровли, заборы, — отметил мэр.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району города. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1958 года рождения. Поврежден частный и многоквартирный жилые дома по улицам Тумаяна, 29, Ленкоранская, 19 и Варейкиса, 27, 28, 30. Также перебит газопровод. За четыре часа по району было выпущено 10 снарядов 155 мм.

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