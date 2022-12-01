В Донецке рассказали о последствиях обстрела торгового центра «Донецк-Сити»

Ночью еще 5 вражеских снарядов калибром 155 мм из Орловки были отправлены на территорию Киевского района. Фото: t.me/dnronline

В администрации города Донецка сообщили дополнительную информацию о вчерашних обстрелах города со стороны ВСУ. В частности, рассказали о последствиях попадания снаряда в торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити», расположенный в Киевском районе столицы.

По словам главы администрации Алексей Кулемзина, здание торгового центра получило существенные повреждения.

- В результате прямого попадания в кровлю ТРЦ «Донецк-Сити» повреждены вентиляционные помещения, остекление, линии электропередач внутри и снаружи здания, потолочные блоки на 5 этаже, система отопления, - проинформировал мэр в своем телеграм-канале.

Сообщается также, что в Киевском районе Донецка обстрелами было повреждено остекление детского сада № 197. Кроме того, в одном из многоквартирных домов поврежден балкон, а в частном дворе полностью уничтожена хозпостройка.

- В 23:10 еще 5 вражеских снарядов калибром 155 мм из Орловки были отправлены на территорию Киевского района, - уведомил Кулемзин.

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