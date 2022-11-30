В Куйбышевском районе Донецка скончался мирный житель

ВФУ продолжают уничтожать дома мирных жителей Республики. Фото: ДНР Онлайн

Мирный житель 1958 года рождения, получивший ранение в Куйбышевском районе Донецка, скончался. В результате обстрела повреждена также инфраструктура ООО «Строительный сервис». Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО «Строительный сервис», также повреждена специализированная автомобильная техника. К сожалению, раненый в Куйбышевском районе Донецка мужчина 1958 года рождения от полученных ран скончался, — отметили в СЦКК.

Тем временем вооруженные формирования Украины обстреляли частные жилые дома на улице Берзарина в Киевском районе Донецка. Под огнем ВФУ вновь оказался и Никитовский район Горловки, где повреждения получил частный жилой дом на улице Черепановых, 14.

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