В ДНР от обстрелов ВСУ пострадали районы восьми населенных пунктов

Обстрелами повреждены 31 дом и 5 объектов гражданской инфраструктуры Республики. Фото: t.me/dnronline
За прошедшие сутки украинские войска выпустили свыше 110 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Противник применял РСЗО HIMARS и «Град», ствольную артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и их пригороды.
В результате обстрелов в Кировском районе Донецка погибла женщина, еще трое мужчин получили ранения в ранее освобожденном селе Владимировка под Волновахой, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки. Один из них пострадал от подрыва на противопехотной мине «Лепесток», которыми украинские войска дистанционно минируют Республику.
Кроме того, обстрелами за сутки повреждены 31 дом и 5 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.
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