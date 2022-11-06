В Донецке от прямого попадания украинского снаряда в дом убита женщина

В Макеевке сегодня получил ранение мирный житель. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 6 ноября, в результате прямого попадания украинского снаряда в дом убита женщина в поселке шахты имени Абакумова Кировского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В Кировском районе Донецка по улице Чайковского погибла женщина 1963 г.р., - говорится в сообщении.

В СЦКК зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом по ул. Чайковского, 43/1. Около 16:00 армия Киева открыла огонь по Кировскому району со стороны оккупированной Красногоровки. Огонь велся снарядами калибра 152 мм.

Также стало известно о ранении мирного жителя 1984 г.р. в селе Владимировка Волновахского района.

Ранее сообщалось, что огнем ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки ранен мирный житель, еще один – в Кировском районе города - подорвался на мине «Лепесток».

По информации СЦКК, в результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка получила повреждения школа-интернат №3. А в Ясиноватой обесточена насосная станция, подающая воду на город, и котельная №14. Частично без энергоснабжения остались Ж/Д часть города, населенные пункты Минеральное и Яковлевка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Морозова: 15 защитников ДНР, освобожденных их украинского плена, после долгой разлуки увиделись с семьями

В Республику вернулись бойцы, которых удалось освободить 3 ноября в результате обмена (подробнее)