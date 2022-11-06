Дарья Морозова: 15 защитников ДНР, освобожденных их украинского плена, после долгой разлуки увиделись с семьями

Встреча с родными после долгой разлуки. Фото: Омбудсмен ДНР

Пятнадцать освобожденных из украинского плена военнослужащих вернулись в ДНР. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Еще 15 защитников ДНР, освобожденных их украинского плена, вернулись домой и после долгой разлуки увиделись с семьями. Это бойцы из числа тех, кого удалось освободить в четверг в результате обмена между Россией и Украиной по формуле «107 на 107». Ребята были призваны на фронт в ходе мобилизации. Сегодня встретила их вместе с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным, — отметила Морозова.

Ребят поблагодарили за мужество и верность Родине. Фото: Омбудсмен ДНР

Она добавила, что бойцы направлены в одно из учреждений здравоохранения, где пройдут реабилитацию. По словам омбудсмена, часть обменянных военнослужащих Народной милиции остаются в одном из российских регионов — их можно будет транспортировать в ДНР только после лечения.

Освобожденные из плена бойцы направлены в одно из учреждений здравоохранения, где пройдут реабилитацию. Фото: Омбудсмен ДНР

- В целом в этой группе освобожденных практически у всех есть проблемы со здоровьем. Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. Все это требует адекватной медицинской помощи, и она будет оказана ребятам в полном объеме. Благодарю ребят за мужество, верность Родине и желаю скорейшего выздоровления! — подчеркнула Морозова.

Напомним, что обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле «107 на 107» прошел 3 ноября. В ДНР и ЛНР должны вернуться более 60 бойцов.

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