В Донбасс привезли медицинское оборудование для детских больниц

Аппарат для анестезии

В ДНР прибыл гуманитарный груз от благотворительного фонта помощи детям Донбасса. В него вошло 12 тонн медицинского оборудования и расходных материалов – того, что остро необходимо для помощи самым маленьким пациентам. Вся эта помощь — адресная. Сначала благотворители собирали заявки, а уже потом по спискам совершали закупки.

Помощь доставлена в ДНР

— В первую очередь это оборудование для реанимаций, оборудование для физиотерапии, для лабораторных исследований, оборудование для проведения всевозможных диагностик, сложное, аналитическое, комплексное оборудование и многие позиции по расходникам, которые сейчас так нужны в этих детских больницах, - рассказала директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Медики довольны привезенным оборудованием. Они говорят, что все это жизненно необходимо для оказания качественной медицинской помощи.

— Это портативный аппарат. Передвижной. Очень удобно, - показывает на технику медик. - Можно использовать в различных отделениях. Особенно актуально, у нас три отделения реанимации. Есть реанимация новорожденных.

Алексей Овчаренко принимает аппараты ИВЛ

В доставке медоборудования в Республики помог Общероссийский Народный фронт, а разгружать помогали ребята из Всероссийского корпуса спасателей. Все это происходило под звуки обстрела – в тот момент, когда волонтеры заносили коробки для спасения жизней, вооруженные формирования Украины выпускали по городу смертоносные снаряды.

Однако волонтеры признались, что их это не сильно пугает. Да, страх есть, в таких обстоятельствах его полностью не поборешь, - говорят волонтеры, - но осознание того, какая важная у тебя миссия – ломает все преграды, и ты двигаешься вперед и делаешь свое дело. Взрывы не помешали распределению оборудования по больницам – часть быстро развезли машинами скорой помощи, а остальное – мелкими партиями в перерывах между обстрелами.

Кристина Федосеева

— Нам поступили по гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции легких, - рассказывает заведующий отделением анестезиологии Республиканское детской клинической больницы Алексей Овчаренко. — Благодаря этим аппаратам мы сможем оказывать еще более эффективную помощь детям, которые поступают. У нас, как известно, немало раненых детей.

Такой же гуманитарный груз привезли и в Луганск.

Помощь для новорожденных

— Я благодарю партнеров, с которыми мы взаимодействуем уже на протяжении полугода, которые постоянно оказывают помощь, — говорит руководитель представительства Народного фронта в ЛНР Анна Еременко. — Одним из главнейших векторов работы Народного фронта является помощь детям, и вот благотворительный Фонд помощи детям Донбасса сегодня передал такой огромный подарок нашей республиканской детской клинической больнице в виде необходимого им оборудования.

Тем временем, сотрудники благотворительного фонда помощи детям Донбасса привезли в города ДНР подарки для новорожденных, в которые вошло все самое нужное на первое время: одежда, пеленки, средства гигиены, игрушки и многое другое.

Помощь для новорожденных

— Это большая помощь и поддержка, тем более в наше непростое время. Большое спасибо за такое внимание, мой сыночек очень рад такому подарку, — сказала родительница из Донецка.

В Мариуполе такая помощь еще более актуальная. Многое из необходимого сложно достать и купить в городе.

— Деток рождается много, практически так, как было, — говорит врач-неонатолог Татьяна. — Родов много, люди, к сожалению, много чего потеряли в материальном плане. Поэтому нуждающихся много. Это будет очень большая помощь.

В Фонде рассказали, что это уже вторая партия помощи новорожденным Донбасса. Всего в города ДНР и ЛНР они уже доставили семь тысяч 700 наборов.

— Нам было важно, чтобы эти вещи были высокого качества, чтобы они были безопасны для использования детьми и также нам хотелось, чтобы максимально в этот набор вошли вещи российского производства, - отметила директор благотворительного фонда Кристина Федосеева.

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