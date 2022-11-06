В Макеевке от обстрела ВСУ ранен мирный житель, еще один подорвался на мине «Лепесток»

В ДНР зарегистрировано уже 85 случаев подрыва гражданских лиц на минах ПФМ «Лепесток». Фото: ШТО ДНР

Сегодня, 6 ноября, в Макеевке в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель, еще один подорвался на мине «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- При обстреле украинскими боевиками Червоногвардейского района Макеевки в поселке Лесном по улице Усольской ранен мужчина 1965 г.р. В поселке Горького повреждены гражданские автомобили, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Кировском районе Макеевки мирный житель 1952 г.р. подорвался на ранее сброшенной украинскими боевиками противопехотной мине «Лепесток».

- По состоянию на 11:30 6 ноября в Республике зарегистрировано уже 85 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 4 ребенка, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, - отметили в СЦКК.

Противник с 09:30 выпустил по Макеевке 12 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Под удары попали жилые кварталы города. Есть разрушения в жилом фонде.

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