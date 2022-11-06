В Донецке от обстрела ВСУ загорелся газопровод на вентстволе шахты Засядько

В Донецке от прямого попадания в дом погибла 59-летняя жительница. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 6 ноября, в результате артобстрела вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка загорелся газопровод на вентстволе шахты Засядько. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В Киевском районе Донецка по улице Новороссийская зафиксировано возгорание газопровода среднего давления на вентстволе шахты им. А.Ф. Засядько, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, украинские боевики в 17:04 со стороны населенного пункта Орловка выпустили по Киевскому району 3 снаряда калибром 155 мм.

Это не единственный сегодня обстрел инфраструктуры ДНР. В Ясиноватой после артудара обесточена насосная станция, подающая воду на город, и котельная №14. Частично без энергоснабжения остались железнодорожная часть города, населенные пункты Минеральное и Яковлевка.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов ВСУ погибла жительница Донецка, получили ранения двое жителей ДНР, еще один подорвался на мине «Лепесток».

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