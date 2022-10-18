За сутки под обстрелами ВСУ в ДНР погибли 4 человека, еще 14 ранены

Последствия обстрела улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 47 раз. За это время вооруженные формирования Украины выпустили в ее направлении 214 боеприпасов из РСЗО «Град», артиллерии калибром 155 и 152 мм, танков и минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР В СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Александровку и Еленовку.

Жертвами обстрелов стали почти два десятка мирных жителей ДНР.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Александровке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, Александровке, - заявили в СЦКК.

Сообщается также, что снарядами ВСУ были повреждены 34 жилых дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

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