В Донецке из-за обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения

В поселке Октябрьский рудник повреждена котельная. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 17 октября, в результате обстрелов украинских боевиков погиб мирный житель еще несколько человек получили ранения.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в результате обстрелов ВСУ в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина 1970 г.р. Также получил ранение мужчина 1951 г.р. Пострадал от обстрела и 40-летний житель Кировского района столицы.

Тем временем, в Штабе территориальной обороны сообщили, что при обстреле Куйбышевского района города на улице Юнокоммунарской ранили женщину 1938 г.р.

Известно, что при обстреле посёлка Октябрьский рудник Куйбышевского района Донецка были повреждены жилые дома, здание ЖЭКа и котельной (повреждено оборудование, наружная теплотрасса и стена здания).

Напомним, что сегодня утром в Донецке при обстреле в микрорайоне Бирюзова маршрутного автобуса №41 пострадали две женщины, 1964 г.р. и 1988 г.р. А в Петровском районе Донецка на улице Косарева была ранена женщина 1979 г.р.

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