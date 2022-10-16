Глава Донецка заявил, что все службы мэрии продолжают функционировать в оперативном режиме

Ракета ударила в фундамент цокольного этажа мэрии со стороны Парка кованных фигур. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в последнее время выпускают более 160 снарядов, ракет, мин и гранат по территории ДНР в сутки. Военные эксперты говорят о планомерном уничтожении жилых городских кварталов.

СГОРЕЛИ ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ

16 октября утром ВФУ нанесли ракетный удар из Himars по донецкой мэрии. Одна из американских ракет разорвалась под зданием администрации, попав в фундамент цокольного этажа, в Парке кованных фигур. Взрывная волна не только вынесла все стекла в мэрии, но и, как корова языком, слизала штукатурку с кирпичной кладки административного здания. Потолки просели как в коридорах, холле, так и в сессионном зале, который засыпало штукатуркой и другим строительным мусором.

Сессионный зал администрации города, коридоры и холл засыпало кусками штукатурки и обшивки, с потолков сорвало светильники. Фото: Телеграм главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

Сгорело четыре автомобиля, стоявших возле мэрии. Еще четыре машины повреждены.

На место ЧП сразу же лично прибыл глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин. Градоначальник внешне был очень спокоен.

- Администрация Донецка продолжает работать в оперативном режиме, несмотря на утренний обстрел. Функционирование никаких из наших служб не останавливается, - рассказал Кулемзин журналистам.

Сессионный зал администрации города, коридоры и холл засыпало кусками штукатурки и обшивки, с потолков сорвало светильники. Фото: Телеграм главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара по администрации города Донецка ранены пять мирных жителей: трое мужчин и две женщины. Среди пострадавших - сотрудница мэрии, 28-летняя девушка.

ВТОРУЮ РАКЕТУ СБИЛИ ПВО

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что американская ракета, угодившая в цоколь администрации, причинила повреждения еще по шести адресам: улица Университетская, 56 (многоквартирный жилой дом, аптека «Первая помощь», торговые объекты); улица Университетская, 63 (многоквартирный жилой дом, магазин «Verona», торговые объекты); улица Университетская, 52 (многоквартирный жилой дом); проспект Мира, 6 (многоквартирный жилой дом); проспект Мира, 6 «а» (ТЦ «Антей»); проспект Мира, 11 «а» (торговые павильоны).

Сессионный зал администрации города, коридоры и холл засыпало кусками штукатурки и обшивки, с потолков сорвало светильники. Фото: Телеграм главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины рассказали, что Украина выпустила две ракеты Himars со своих позиций, расположенных в западнее Донецка. Вторую ракету силами ПВО ДНР удалось благополучно сбить.

ПОД ОГНЕМ ШЕСТЬ РАЙОНОВ ДОНЕЦКА

Это уже не первый удар американской ракетой HARM по центру Донецку. Вечером 11 октября авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого. Фрагменты ракеты AGM-88 HARM упали в жилой застройке, повредив дома и площадку муниципальной техники.

Сессионный зал администрации города, коридоры и холл засыпало кусками штукатурки и обшивки, с потолков сорвало светильники. Фото: Телеграм главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

Ракета была сбита средствами ПВО Республики, и поэтому массовых жертв удалось избежать. Как утверждают очевидцы, взрывная волна была такой силы, что в окнах домов задрожали стекла и открылись межкомнатные двери.

Взрывная волна снесла со здания штукатурку, оголив кирпичную кладку. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреливают Республику ежедневно. В Донецке постоянно под обстрелами находятся Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский, Кировский и Ленинский районы.

Каждый день жертвами украинских боевиков становятся больше десяти мирных жителей. Десятки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры получают повреждения в следствии обстрелов ВФУ. Украинские неонацисты применяют РЗСО HIMARS и «Град», артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметра, а также вооружение танков.

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