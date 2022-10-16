ВСУ выпустили американские ракеты по Донецку: повреждено задание администрации города, сгорели три автомобиля

ВСУ ударили со стороны Парка кованных фигур

Сегодня, 16 октября, украинские боевики нанесли удар по Донецку американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- По поступившей информации, сегодня в 07.37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур. Сгорело три автомобиля, стоявших возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон, - рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 Himars.

Тем временем, украинские боевики обстреливают Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По мирным жителям украинские преступники выпустили больше десятка снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО).

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