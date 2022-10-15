Обстрелом ВСУ повреждено здание автозаправочной станции в Донецке

Украинские боевики нанесли очередной удар по столице Донецкой Народной Республики. Фото (иллюстрация): СЦКК ДНР
В Куйбышевском районе Донецка огнем ВСУ повреждено здание автозаправочной станции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Мэр отметил, что в результате обстрела пострадали также несколько многоквартирных домов, расположенных в этом районе.
- В результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района в здании АЗС повреждено остекление, в двух многоквартирных домах повреждены фасад и остекление, - проинформировал он.
Напомним, вчера в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, в пятницу, 14 октября, украинские боевики нанесли очередной удар по столице Донецкой Народной Республики. Под огнем ВСУ оказался Куйбышевский район города, где пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры.
- К сожалению, в результате попадания в жилой дом по адресу: улица Степаненко, 24, погиб мирный житель - мужчина 1981 года рождения, - уведомили наблюдатели.
Всего жертвами обстрелов в ДНР за этот день стали 7 человек, один из которых погиб и шестеро были ранены.
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