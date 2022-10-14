ВСУ обстреляли еще один шахтный поселок в Донецке

Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибром 155 миллиметров. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня утром украинские войска обстреляли еще один шахтный поселок в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибром 155 миллиметров.

- В 8:23 произошел обстрел поселка шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе. Из населенного пункта Нетайлово было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - проинформировал он.

По данным представительства ДНР в СЦКК, Донецк находится под беспрерывным огнем ВСУ. Вчера вечером со стороны Нетайлово в направлении Кировского и Куйбышевского районов вражеская артиллерия выпустила в общей сложности 8 снарядов натовского образца.

Напомним, вчера украинские боевики открыли огонь по шахте имени Скочинского в Донецке, в результате чего пострадал подземный электрослесарь 1999 года рождения. На место происшествия была направлена группа горноспасательного отряда МЧС ДНР. По прибытии врачи провели осмотр пострадавшего и оказали ему экстренную медицинскую помощь. Горнорабочего транспортировали в Республиканский травматологический центр.

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