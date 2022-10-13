Украинские боевики обстреляли Горловку, без света остались более пяти тысяч абонентов

В поселке Мичурина повреждены жилые здания. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки, в результате чего повреждения получили частные жилые дома и исправительная колония. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центе контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждения зафиксированы в частных жилых домах на улицах Авангардная, Дебальцевская, Белянкина и Горнопромышленная. Также повреждено здание Мичуринской исправительной колонии на улице Мира, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что обесточен 5301 абонент поселков шахты 8/17, шахты имени Н. А. Изотова, Ртутного комбината и Мичурина.

Кроме того, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего повреждения получила школы №3 по улице Белинского.

Обстрел Горловки велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Дылеевка, Дзержинск, Ленинское. Боевики обстреливают город с использованием артиллерии 155 мм.

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