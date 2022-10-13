Украинские боевики ранили горняка в Кировском районе Донецка

В результате обстрела поселка Абакумова повреждено остекление в жилых домах. Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики открыли огонь по шахте имени А. А. Скочинского, в результате чего пострадал подземный электрослесарь 1999 года рождения. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

— На место происшествия была направлена реанимационно-противошоковая группа горноспасательного отряда МЧС ДНР. По прибытии врачи провели осмотр пострадавшего и оказали ему экстренную медицинскую помощь, — отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что горнорабочего транспортировали в Республиканский травматологический центр.

Также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела поселка Абакумова Кировского района ранена женщина 1984 года рождения.

Напомним, что Кировский район Донецка весь день находится под обстрелами украинских боевиков. Повреждены частные и многоквартирные жилые дома на улицах Михайловская и Замоскворечная. Пострадало также здание школы №77 на улице Кирова.

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