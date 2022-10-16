Дочь Героя России Ольги Качуры, легендарной «Корсы», Елена Карабет – «Комсомолке»: Я хочу продолжить дело мамы

Елена Карабет гордится своей мамой - легендарным командиром реактивного дивизиона с позывным «Корса». Фото: личный архив Елены Карабет

«Корса» – Герой России

Москва. Кремль. Президент Российской Федерации Владимир Путин подходит к дочери легендарного донбасского командира реактивного дивизиона Ольги Качуры с позывным «Корса» Елене Карабет, жмет ей руку. Девушку пригласили сюда, чтобы передать государственную награду России - звезду Героя, присвоенную ее маме посмертно.

Владимир Путин и Елена Карабет. Фото: Администрация президента РФ

- Передаю вам государственную награду России – звезду Героя, которая была присуждена вашей маме, - обращается Владимир Путин к Елене Карабет. - Она была человеком мужественным, абсолютно знаковым для Донбасса, для Донецкой Республики.

Президент подчеркивает, что Ольгу Качуру очень многие любили, уважали, и что особенно важно, как видно из документов, за время командования «Корсы» соответствующим подразделением, в нем не было потерь.

- К сожалению, саму ее уберечь не удалось. Я хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье, - говорит Путин.

Владимир Путин передает Елене Карабет государственную награду - звезду Героя, которую присудили ее маме Ольге Качуре посмертно. Фото: Администрация президента РФ

Елена Карабет благодарит Владимира Путина, она признается, что для нее большая честь находиться в этом месте и лично встретиться с президентом.

- Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду, - говорит Путину Карабет. - Но, к сожалению, она погибла, защищая нашу Родину.

Президент приглашает дочь «Корсы» присесть за стол, чтобы пообщаться.

- Расскажите мне о своих планах. Я знаю, у вас есть приемный брат. Он еще учится в школе? – спрашивает Путин.

- В 11 классе. Заканчивает в этом году. Планы у моего брата – поступить в военное училище. Пока с военным училищем, с родом войск, он еще определяется. Я бы хотела продолжить дело моей мамы и защищать свою Родину.

- Давайте поговорим об этом поподробнее, - предложил Владимир Путин. После этого президент общался с дочерью легендарной Ольги Качуры в закрытом формате.

«Хочу продолжить дело мамы»

Дочь Героя России Ольги Качуры – Елена Карабет по – военному не многословна. Чувствуется закалка, которую она получила за четыре года службы в подразделении под командованием мамы. Конечно, она мечтала бы о том, чтобы мама лично приняла эту высокую награду из рук президента Владимира Путина, но увы...

Елена Карабет гордится своей мамой - легендарным командиром реактивного дивизиона с позывным «Корса». Фото: личный архив Елены Карабет

«Комсомолка» пообщалась с Еленой Карабет.

- Какие чувства вы испытывали, когда получали из рук президента награду мамы?

- Меня переполняла гордость, - говорит Елена. – Я хочу продолжить дело мамы. Об этом лично разговаривала с президентом. Но разглашать подробности не хочу.

На встречу с Владимиром Путиным Елена пришла с наградой на груди. Это ее первая медаль - «За оборону Горловки», которой она очень гордится.

- У вас военная династия – прадеды, деды – офицеры, мама – легендарный командир. Это сказалось на воспитании?

- Конечно! Я счастлива, что родилась в этой семье, с такими корнями и традициями. Дисциплина, патриотизм, верность долгу – все это впиталось с самого детства. Родной брат тоже собирается поступать в военное училище. В какое именно – еще не выбрал.

- В интервью «Комсомолке» Ольга Сергеевна сказала, что решение стать на защиту Донбасса родилось, когда она увидела ваши глаза. Вот ее слова: «Когда над Донецком появились истребители, когда от посёлков оставались руины, я увидела глаза своей дочери Алёны и поняла, что другого пути нет. Нужно защищать эту землю с оружием в руках». Помните этот момент?

- Да, мне было тогда лет 15. Помню эти дни и беспрекословное решение мамы. Мне было реально страшно!

Елена Карабет гордится своей мамой - легендарным командиром реактивного дивизиона с позывным «Корса». Фото: личный архив Елены Карабет

- Мы знаем, что главной мечтой Ольги Сергеевны была победа и мир в Донбассе. А о чем мечтаете вы?

- Чтобы было мирное небо, чтобы дети не увидели войну. А главное, чтобы помнили Героев, которые защищали нашу землю. И чтобы мою маму тоже не забыли.

Напомним, Ольга Качура трагически погибла 3 августа в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Автомобиль «Корсы» попал под обстрел реактивной артиллерии. От полученных ранений она скончалась по дороге в больницу.

4 августа командиру реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольге Качуре с позывным «Корса» «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России.

Прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковником Народной милиции Донецкой Народной Республики прошло 4 августа в Донецком театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Во время церемонии центр города, в том числе и здание театра, в котором проходила церемония прощания, подверглись артиллерийскому обстрелу. Огонь украинские вооруженные формирования вели со стороны Первомайского, с применением 155-миллиметровой артиллерии. В результате кровавых действий украинских боевиков погибли мирные жители.

Ольга Качура была похоронена в Донецке на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».

Отличалась стальным характером

Ольга Качура 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции. В 2014 году, когда Украина послала технику и военных в Донбасс убивать мирных жителей она без раздумий встала на защиту родного края. В апреле 2014-го в Славянске она возглавила реактивное артиллерийское подразделение.

- Когда началась моя карьера в армии, я услышала в свой адрес фразу: «Что с нее возьмешь, она женщина». Я тогда подумала: «Ах так! Ну нате, получите, мужики! Я вам докажу, что я могу больше и лучше, чем вы». Можно быть биологически мужчиной и носить юбку, а можно быть биологически женщиной, но с мужским характером. Пол никак не влияет на работу, – так говорила Корса, когда ее спрашивали о том, «как все начиналось».

Подразделение, которым она командовала обеспечивало работу реактивных систем залпового огня «Град». Из них били по артиллерийским батареям украинских боевиков.

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью. Она была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Она сражалась с украинскими боевиками на самых опасных направлениях.

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