В Волновахе установили памятник Герою России и ДНР, легендарному командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге

Памятник установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Фото: сайт Главы ДНР

В освобожденной Волновахе установили бюст Герою ДНР и России, легендарному командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге (позывной «Воха»). Он погиб в марте этого года при освобождении города, когда помогал эвакуировать из-под обстрелов мирных жителей. В тот день Воха непосредственно сам возглавил штурмовые группы, которые обеспечивали безопасность для гражданских лиц, выходящих по коридорам. Однако получил смертельное ранение.

Бюст герою. Фото: сайт Главы ДНР

Церемонию открытия памятника посетил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, благодарность волновахцев по отношению к комбату огромная.

В мероприятии приняли участие врио Главы ДНР Денис Пушилин, нынешний командир «Спарты» гвардии полковник Артем Жога и бойцы батальона. Фото: сайт Главы ДНР

- Они на себе почувствовали всю разницу, когда украинские боевики стирали с земли их дома, а Воха и другие наши бойцы - спасали людей, - подчеркнул Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики отметил, что Воха прожил недолгую, но очень яркую жизнь. За свои 28 лет восемь из них он провел на войне - прошел Славянск и все горячие точки, а после гибели Моторолы в свои 22 года возглавил боевое подразделение «Спарта».

- Он многое бы еще сделал для Русской земли. Он посчитал своим долгом защищать тех, кто в этом нуждался. И в последнюю очередь он думал о себе, когда в Волновахе шли активные боевые действия и он нужен был там, защищая жителей, защищая Русскую землю, - напомнил Денис Пушилин.

Его слова подтвердила и Ольга Войтюкова - жительница дома, у которого Воха ценой собственной жизни спас десятки мирных граждан. Она отметила, что всегда верила: обязательно наступит тот день, когда в Волновахе установят памятник Владимиру Жоге.

- Его именем уже названа центральная улица нашего города, будет переименован наш районный ДК, также будет названа его именем наша площадь. Он герой нашего времени - того самого времени, свидетельницей которого я была, - сказала Ольга.

Благодарность волновахцев по отношению к погибшему комбату огромная. Фото: сайт Главы ДНР

Отметим, что на открытии бюста также присутствовал нынешний командир «Спарты» - отец Вохи Артем Жога, возглавивший батальон после смерти сына. Были здесь также сослуживцы Вохи, местные жители и юнармейцы. Почетный караул у памятника несли курсанты Донецкого военного общевойскового командного училища. Все они под троекратный оружейный залп почтили минутой молчания память героя.

- У него всегда была мечта освободить родную землю Донбасса от украинских националистов, их идеологии. От лица личного состава отдельного гвардейского разведывательного батальона хочу сказать, что мы с честью и гордостью будем нести это знамя и воплотим его мечту в реальность, - подчеркнул Артем Жога.

Владимир Жога был примером стойкости и мужественности для всего личного состава подразделения и всех, кто его окружал. Фото: сайт Главы ДНР

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Он был кремнем, скалой, глыбой»: Каким запомнился Юрий Дегтерев – легенда советского футбола

Футбольный болельщик из Донецка Мирослав Мелюс вспоминает о знаменитом вратаре (подробнее)