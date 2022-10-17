В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли еще двое мирных жителей

Результаты обстрела поселка Горняк Куйбышевского района. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 17 октября, в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке погибли еще двое мирных жителей и несколько человек получили ранения.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка погиб мужчина 1957 г.р. Также погиб мужчина (персональные данные устанавливаются) в поселке Александровка.

Получили ранения в Петровском районе женщина 1968 г.р., в Куйбышевском районе - две женщины 1960 и 1972 г.р., в Кировском районе - мужчина (персональные данные устанавливаются), в Александровке - мужчина 1933 г.р. и женщина 1952 г.р.

По состоянию на 21:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 17 октября составляет 18 человек (3 погибли, 15 ранены). Информация продолжает поступать.

За сегодняшний день противник выпустил 206 боеприпасов различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 «Град».

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