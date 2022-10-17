«Пытали даже парализованного в результате тяжелого ранения»: Двадцать военнослужащих ДНР и ЛНР вернулись из украинского плена

Бойцы ДНР рады возвращению домой. Фото: Омбудсмен ДНР

Сегодня девять военнослужащих Народной милиции ДНР и одиннадцать из ЛНР вернулись домой из украинского плена. Их удалось освободить благодаря договоренностям об обмене пленными, достигнутых между Российской Федерацией и Украиной.

Сейчас военнослужащие ДНР находятся в одном из медицинских учреждений Республики. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова посетила возвращенных бойцов в целях мониторинга соблюдения их прав.

- Пообщалась с нашими ребятами. К сожалению, в очередной раз подтвердились факты применения к задержанным участникам специальной военной операции незаконных методов воздействия со стороны представителей ВФУ и украинских спецслужб. Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения, – рассказала Дарья Морозова.

Она отметила, что освобожденным бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова пообщалась с возвращенными бойцами. Фото: Омбудсмен ДНР

О том, что сегодня прошел обмен пленными по формуле «110 на 110», заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Обмен завершен. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ. Мы Киеву отдали в основном женщин, — сообщил Пушилин.

Он добавил, что нужно вытащить всех пленных бойцов. Они содержатся в жутчайших условиях. При этом украинская сторона постоянно упирается в вопросах обмена пленными.

Военнослужащие ЛНР тоже подвергались изощренным издевательствам.

- Слава Богу, вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые, слава Богу, выжили в украинском плену. Побывали в аду. Пообщались уже, 16 часов дороги, рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины. И избиения, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы. Особенно тяжелые случаи есть психологического давления. Мы видим, что человек понес психологическую травму, - рассказала советник Главы ЛНР Анна Сорока. - Далее последует работа со следователями, признание в качестве потерпевших, если мы на теле будем обнаруживать шрамы. Все это будет отражаться в материалах уголовного дела. Самое главное - восстановить, позаботиться о них.

Сорока поблагодарила всех, кто принял участие в процессе освобождения военнослужащих из плена.

- Хочу сказать спасибо от всего сердца всем тем людям, кто был причастен к этому обмену. Мы очень благодарны каждому человеку, кто сегодня, вчера повстречался на нашем пути, кто тем или иным образом помог нам добраться домой, - отметила советник Главы Республики.

Бойцов ЛНР разместили в республиканской больнице, им окажут медицинскую и психологическую помощь. Фото: Скриншот видео НМ ЛНР

Освобожденные военнослужащие находятся в состоянии средней тяжести, они проходят обследование в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ). Об этом сообщил главный врач медучреждения Олег Вольман.

- Первичный осмотр осуществлен. Они не нуждаются в экстренной неотложной помощи. Общее их состояние можно расценить как средней тяжести, - сказал Вольман.

Он добавил, что в ЛРКБ военнослужащие пройдут полное обследование, после чего будут сделаны выводы, какие специалисты и какое лечение им необходимы. С бойцами работают психологи.

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