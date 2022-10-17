«Донбасс – Россия, что дальше»: главные заявления врио Главы ДНР Дениса Пушилина

Денис Пушилин ответит на вопросы жителей об особенностях интеграции с Россией. Фото: АГ ДНР

17 октября прошел телеграм-эфир врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель нового региона РФ ответил на вопросы жителей об особенностях интеграции Донецкой Народной Республики с Россией.

Жители присылали вопросы на эфир через чат-бот. Прямой эфир также транслируется на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики и на телеканале «Юнион».

Главные заявления врио Главы ДНР Дениса Пушилина:

- В паспорта гражданина РФ, которые будут выдаваться после 4 октября, будут сразу ставиться штампы с регистрацией по месту жительства. Порядок проставления таких штампов в паспортах, выданных до этого, прорабатывается.

- Прием документов на оформление паспорта гражданина ДНР и их выдача прекращена. Паспорта, которые есть у граждан на руках, будут действовать, их срок действия пока не определен. Новые паспорта ДНР выдаваться не будут.

- Граница между РФ и ДНР приобрела статус административной. На основе чего с 5 октября таможенный контроль прекращен.

- Количество машин увеличилось в полтора раза. В отдельные дни – до двух раз. Что сейчас планируется с этим делать? Я дал поручение Председателю Правительства, чтобы наш пункт пропуска был полностью ликвидирован.

- Размер пенсионных выплат в Республике до 1 января не изменится. Их перерасчет будет сделан после принятия соответствующего закона о назначении пенсий в новом субъекте Российской Федерации.

- Социальные льготы и другие преференции для военнослужащих ДНР будут доступны после изменений в нормативно-правовых актах РФ, сейчас у нас переходный период.

- Полис ОМС нужен только для предоставления услуг в клиниках федерального значения. В наших больницах полис ОМС не нужен.

- Дипломы, выданные образовательными организациями ДНР на день вхождения в состав РФ, подтверждать не нужно.

- Номер региона — 80 — для нас уже определен. Выдача автомобильных номерных знаков будет определяться скоростью изготовления этих номерных знаков.

- Окончательный срок действия как паспортов ДНР, так и автомобильных знаков ДНР, пока не установлен.

- О выплатах военнослужащим. Тяжелое ранение — 500 000. Легкое — 100 000. Комиссия по оказанию помощи пострадавшему решает эти вопросы. Сама выплата проходит через Почту Донбасса или ЦРБ.

- По закону, компенсацию за утраченное имущество первой необходимости в размере 100 тысяч рублей получает каждый взрослый, прописанный на пострадавшей жилплощади.

- Предоставление временного жилья не лишает гражданина права на получение компенсации за разрушенное жилье и утраченное имущество первой необходимости.

- На сегодня жители Волновахского района могут получить стройматериалы для самостоятельного восстановления жилья. Для этого можно обратиться в райадминистрацию. Для одиноких граждан предоставляются услуги стройбригад. Они уже формируются.

- График подачи воды не везде выдерживается. Где-то мы это подправили, а где-то ситуация на том же уровне. Беру это на контроль. График должен соблюдаться.

- К сожалению, подача централизованного горячего водоснабжения в Донецке возможна только при возобновлении подачи централизованного холодного водоснабжения.

- Инвесторы заинтересованы в наших предприятиях, в том числе в запуске Стирола, но все упирается в безопасность. Однако переговоры ведутся.

- Заявление на выплату 10 000 рублей можно подать до 1 декабря этого года. Это касается всех родителей, кто по какой-то причине не успел до сих пор это сделать. Я подчеркиваю — всех родителей, а не только тех, чьи дети до 15 сентября лечились или оздоравливались в России. Деньги должны быть вам выплачены не позже 5 декабря.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России в качестве нового субъекта 5 октября. Ранее документ был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации РФ. Помимо ДНР новыми субъектами РФ стали ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Конституционные федеральные законы об их вступлении в Россию прошли аналогичные юридические процедуры.

Денис Пушилин указом Президента РФ был назначен врио Главы ДНР.

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