Украинские боевики обстреляли остановку и автобус в Донецке, ранены трое мирных жителей

Последствия обстрела микрорайона Бирюзова. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 17 октября, утром в микрорайоне Бирюзова в Кировском районе Донецка попали под обстрел остановка общественного транспорта и автобус №41, а также частный дом в Петровском районе. В результатет ранены трое жителей. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации в результате обстрела Кировского района (микрорайон Бирюзова) пострадали два пассажира автобуса маршрута № 41, - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела Петровского района в 08:10 утра пострадала жительница одного из домов частного сектора. Данные уточняются.

По информации Штаба территориальной обороны ДНР, с самого утра украинские боевики наносят удары по жилым кварталам Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Против мирного населения применяется артиллерия калибрами 152 и 155-мм (стандарт НАТО). Уже выпущено более полусотни снарядов.

Напомним, что за минувшие сутки от агрессии Киева в Республике погибли три мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка и Еленовке. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.

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