В Донецке опасные противопехотные фугасные мины «Лепесток» обнаружили на детской площадке

Противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» были обнаружены в Донецке местными жителями. Фото: ТГ/Кулемзин

В жилых массивах Донецка жители по-прежнему находят разбросанные украинскими войсками противопехотные мины «Лепесток». Опасную находку обнаружили недавно на детской площадке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что коварные мины были замечены в Кировском районе столицы на улице Бирюзова.

- В Кировском районе Донецка по улице Бирюзова на детской площадке обнаружены сброшенные ВФУ запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», - проинформировали в Штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка на украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался мирный житель 1961 года рождения.

А вчера в Червоногвардейском районе Макеевки у городской больницы № 5 на взрывное устройство такого типа наехал легковой автомобиль. Сам водитель авто не пострадал, однако серьезно повреждена машина.

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