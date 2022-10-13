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Политика13 октября 2022 10:12

Мирный житель подорвался на украинской мине в Кировском районе Донецка

Это произошла на улице Лобачевского
Виктория ПОДАРОВА
Запрещенные мины обнаружены в Кировском районе Донецка. Фото6 СЦКК ДНР

Запрещенные мины обнаружены в Кировском районе Донецка. Фото6 СЦКК ДНР

Мирный житель 1961 года рождения подорвался на запрещенной противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По состоянию на 12:00 13 октября в Республике зарегистрировано уже 78 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе трех детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, — отметили в СЦКК.

Напомним, что вооруженные формирования Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека.

При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть взрывоопасные предметы.

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