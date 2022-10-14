ВСУ предприняли попытку атаковать морской порт в Мариуполе

Обезвредить боеприпасы удалось при помощи оперативного реагирования средств ПВО Донецкой Народной Республики. Фото: УНМ ДНР
В небе над Мариуполем были сбиты две украинских ракеты. Обезвредить боеприпасы удалось при помощи оперативного реагирования средств ПВО Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации города.
Там уточнили, что система противовоздушной обороны сработала этим утром в Приморском районе Мариуполя. ВСУ пытались ударить по морскому порту города, однако их атака была отражена.
- По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена, - проинформировала мэрия.
В администрации города попросили граждан соблюдать спокойствие и заверили, что город находится под надежной защитой.
Тем временем стало известно, что ВСУ начали отступать от Артемовска. Ночью основные подразделения украинских войск стали покидать город.
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