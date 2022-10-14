ВСУ предприняли попытку атаковать морской порт в Мариуполе

Обезвредить боеприпасы удалось при помощи оперативного реагирования средств ПВО Донецкой Народной Республики. Фото: УНМ ДНР

В небе над Мариуполем были сбиты две украинских ракеты. Обезвредить боеприпасы удалось при помощи оперативного реагирования средств ПВО Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что система противовоздушной обороны сработала этим утром в Приморском районе Мариуполя. ВСУ пытались ударить по морскому порту города, однако их атака была отражена.

- По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена, - проинформировала мэрия.

В администрации города попросили граждан соблюдать спокойствие и заверили, что город находится под надежной защитой.

Тем временем стало известно, что ВСУ начали отступать от Артемовска. Ночью основные подразделения украинских войск стали покидать город.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В небе над Донбассом продолжают сбивать украинские беспилотники

Только за прошедшие сутки над территорией ДНР были уничтожены пять дронов (подробнее)